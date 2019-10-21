Şoygu, ABD'nin INF'den çekilmesinin gerçek nedenini açıkladı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesinin gerçek nedeninin Rusya ve Çin'i dizginleme isteği olduğunu belirtti.

Çin'in başkenti Pekin’deki Şiangshan Forumu’nda konuşan Şoygu, "Washington'u INF'den çekilmeye iten gerçek nedenin Rusya ve Çin'i dizginleme isteği olduğundan eminiz. Çin'in artan askeri gücü ve Rusya'nın savunma potansiyelinin yeniden tesis edilmesi, ülkeler arasındaki askeri işbirliğinin genişlemesi ışığında anlaşma, ABD'nin çıkarlarına uygun olmamaya başlamıştı" ifadelerini kullandı.

Washington'un daha önce SİHA'lar üreterek, orta menzilli balistik füzeleri hedef füzeler olarak kullanarak ve Mk 41 fırlatma rampalarını Avrupa'ya konuşlandırarak anlaşmayı bozma hazırlığı yaptığını anlatan Şoygu, ABD'nin INF yürürlükten kalktıktan 16 gün sonra yaptığı, 500 kilometreden uzak mesafedeki hedefin vurulduğu kara bazlı kruz füzesi testinin bunu doğruladığının altını çizdi.

Şoygu, ABD'nin Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nı onaylamayı reddettiğini de anımsatarak, böylelikle silah kontrolü alanındaki çok katmanlı güvenlik sisteminin çöktüğünü vurguladı.

ABD'nin gerilimi tırmandırmak amacıyla anlaşmayla yasaklanan füzeleri Avrupa'ya konuşlandırabileceğini de kaydeden Şoygu, böyle bir kararın silahlanma yarışına ve çatışma potansiyelinin artmasına yol açacağını sözlerine ekledi.