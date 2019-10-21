Şoygu, ABD'nin INF'den çekilmesinin gerçek nedenini açıkladı

Çin'in başkenti Pekin’deki Şiangshan Forumu’nda konuşan Şoygu, "Washington'u INF'den çekilmeye iten gerçek nedenin Rusya ve Çin'i dizginleme isteği olduğundan eminiz. Çin'in artan askeri gücü ve Rusya'nın savunma potansiyelinin yeniden tesis edilmesi, ülkeler arasındaki askeri işbirliğinin genişlemesi ışığında anlaşma, ABD'nin çıkarlarına uygun olmamaya başlamıştı" ifadelerini kullandı.
Şoygu, ABD'nin Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'nı onaylamayı reddettiğini de anımsatarak, böylelikle silah kontrolü alanındaki çok katmanlı güvenlik sisteminin çöktüğünü vurguladı.
ABD'nin gerilimi tırmandırmak amacıyla anlaşmayla yasaklanan füzeleri Avrupa'ya konuşlandırabileceğini de kaydeden Şoygu, böyle bir kararın silahlanma yarışına ve çatışma potansiyelinin artmasına yol açacağını sözlerine ekledi.
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