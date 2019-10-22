Bayraktar TB2, Ukrayna’da son testlerden geçiyor

Resmi Facebook hesabı üzerinden yayınlanan açıklamada,”Ukrayna Hava Kuvvetleri ve Türk yetkililer, SİHA’ları hava ve karada kontrol ediyor. Bu süreçte askeri teçhizatın tüm sistemleri, süspansiyon kameraları, silah simülatörleri, yer kontrol istasyonları ve diğer özellikleri deneniyor” ifadelerini kullandı.
Testlerin tamamlanmasının ardından Türk SİHA’ları, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bünyesinde hizmete girecek. SİHA’lar, daha önceleri Türkiye’de eğitim alan ordu mensupları tarafından kullanılacak.
Baykar Savunma tarafından geliştirilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı’nın (SİHA) Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne tesliminden sonra, Ukrayna Hava Kuvvetleri askeri teçhizatın fotoğraflarını paylaşmıştı.
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