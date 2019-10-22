Kamerun, Rus hava savunma sistemi Pantsir-S1’le ilgileniyor

Kamerun’un Rusya Büyükelçisi Mahamat Paba Sale, Sputnik’e verdiği demeçte, “Rus sistemi çok yüksek kalitede. Dünyanın birçok ülkesinin Rus silahlarını alması tesadüf değil. Rosoboroneksport bu alanda çok şey yapıyor” ifadelerini kullandı.

Pantsir-S1’lerin satın alınması konusunun henüz çözülmediğini, görüşmelerin devam ettiğini ve sözleşme yapmak istediklerini belirten diplomat, Kamerun’un ayrıca zırhlı personel taşıyıcı, askeri nakliye araçları ve savaş helikopterlerine de ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Karadan havaya uçaksavar füze kompleksi Pantsir-S1, gece ve gündüz, her türlü hava, iklim ve elektronik ortamda askeri ve sivil tesisleri tüm modern hava saldırı araçlarına karşı yakın mesafeli koruma sağlamak amacıyla geliştirildi.