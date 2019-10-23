Pentagon’dan B-52H ile Kırım’ı bombalama simülasyonu

Avrupa'daki ABD Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerine ait iki B-52H Stratofortress stratejik bombardıman uçağının “Avrupalı müttefikler ve ortaklarla işbirliği için entegrasyon ve hazırlık” tatbikatı çerçevesinde, Karadeniz üzerindeki eğitim uçuşlarını tamamladıkları belirtildi.

PlaneRadar uçuş gözlem portalının yayınladığı verilere göre, 19 Ekim’de gerçekleşen eğitim uçuşlarında, Kırım’a yaklaşan bir B-52H uçağı şehri bombalama simülasyonu gerçekleştirdi. 12 saat süren eğitim uçuşlarına Romanya, Ukrayna ve Gürcistan askerleri de katıldı.

Boeing B-52H Stratofortress, 1952 ile 1962 yılları arasında üretildi. SSCB’nin herhangi bir noktasına yüksek güçte iki termonükleer bomba atabilecek stratejik bir bombardıman uçağı olarak tasarlandı. Bugün hala ABD Hava Kuvvetleri’nin ana uzun menzilli bombardıman uçağı olmaya devam ediyor.

Batılı ülkelere ait keşif uçaklarının ve İHA'ların Rusya sınırları ve Rus askeri tesisleri yakınındaki faaliyetleri son dönemde belirgin şekilde arttı. Bu faaliyetler özellikle Kırım ile Rusya'nın batı sınırlarında gözleniyor. Mart ayında da B-52H uçakları Kaliningrad Bölgesi'ne yaklaşarak Rus Donanması Baltık Filosu üssünü bombalama simülasyonu gerçekleştirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Batılı ülkelerin ilgili birimlerini bu faaliyetlere son vermeye birçok kez davet etmesine rağmen bu çağrıya olumlu yanıt alamadı.