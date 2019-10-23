Rusya, Afrika ülkelerine 4 milyar dolarlık silah satacak

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport Genel Direktörü Aleksandr Miheev, bu yıl Afrika’ya dört milyar dolarlık silah sevkiyatını gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

Soçi kentinde başlayan ve iki gün sürecek ilk Rusya-Afrika zirvesi kapsamında Sputnik’e konuşan Miheev, Rusya’nın Afrika ülkelerine silah satışı planlarını değerlendirerek, ‘hava ve hava savunma araçları, zırhlı araçlar, havalı silahlar, tanksavar füze sistemleri söz konusudur’ açıklamasında bulundu.

Rosoboroneksport Başkanı’nın sözlerine göre, şu an itibariyle Moskova, arasında Uganda, Ruanda, Mozambik ve Angola’nın yer aldığı 20 Afrika ülkesiyle imzalanan sözleşmeler kapsamında silah sevkiyatlarını gerçekleştiriyor.

Öte yandan Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Sputnik’e yaptığı açıklamada bu ve önümüzdeki yıllar için toplam sipariş maliyetinin 14 milyar dolar olduğu bilgisini verdi.

Rusya-Afrika zirvesi çerçevesinde Rusya ile Nijer arasında 12 adet Mi-35 taarruz helikopteri sevkiyatına dair sözleşmenin imzalandığı belirtilirken Eritre’nin ise Rus yapımı füze gemileri ile helikopterlere ilgi gösterdiği kaydedildi.

Rusya’nın Soçi kentinin ev sahipliğinde yapılan Rusya-Afrika zirvesine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi başkanlık ediyor. 54 Afrika ülkesinin liderlerinin davet edildiği zirvenin medya partnerliğini ise Sputnik’in bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı üstleniyor.