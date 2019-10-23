Rus bombardıman uçakları, Güney Afrika’ya gidecek

Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri’ne göre, iki Rus Tupolev Tu-160 nükleer kapasiteli stratejik bombardıman uçağının, yarın öğle saatlerinde Güney Afrika’ya gidecek ve ülkenin başkenti Pretorya’nın yakınlarındaki Waterkloof hava üssüne yerel saatle 16:00’da (17:00 TSİ) iniş yapacak.

Interfax’a açıklama yapan Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri, iki adet Rus Tu-160 nükleer kapasiteli stratejik bombardıman uçağının bugün Güney Afrika’yı ziyaret edeceğini açıkladı.

Rus uçaklarının, Güney Afrika’nın yürütme başkenti Pretorya’nın yakınlarındaki Waterkloof hava üssüne yerel saatle 16:00’da iniş yapması bekleniyor.

Rus bombardıman uçaklarına, ülkenin hava sahasında Güney Afrika’ya ait Hawk ve Gripen savaş uçakları eşlik edecek.

Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri’nin daveti doğrultusunda gerçekleştirilecek olan ziyaretin ilk olarak salı günü yapılması planlanmış olsa da, belirtilmeyen sebeplerde bir gün ertelenmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Tupolev Tu-160 bombardıman uçakları, karşılıklı askeri işbirliğini geliştirmek adına Güney Afrika’da ilk uçuşlarını yapacaklar.

Ziyaret Günay Afrika’nın daveti çerçevesinde yapılıyor.