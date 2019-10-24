Rus bombardıman uçaklarının Güney Afrika'ya iniş anı kameralara yansıdı

Rus Hava Kuvvetleri’ne ait Tupolev Tu-160 nükleer kapasiteli stratejik bombardıman uçakları, Güney Afrika ziyaretlerini gerçekleştirdi. Ülkenin yürütme başkenti Pretorya’nın yakınlarındaki Waterkloof hava üssüne iniş yapan uçaklar, havada aralıksız 13 saatten fazla kalarak 11 bin kilometre yol kat etti. Uçakların iniş anı, kameralara yansıdı.

Rus Hava Kuvvetleri’ne ait iki Tupolev Tu-160 nükleer kapasiteli stratejik bombardıman uçağı ve son aşamalarda eşlik eden Güney Afrika Hava Kuvvetleri’ne ait iki SAAB JAs Gripen uçağının Pretorya’nın yakınlarındaki Waterkloof hava üssüne iniş yaptı. Uçakların iniş anı kameralara yansıdı.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamalarında ziyaretin amacı, iki ülke arasındaki karşılıklı askeri işbirliğini ve etkileşimi geliştirmek olarak belirtildi.

Uçuş rotası; Hazar Denizi, Arap Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden belirlendi. Bombardıman uçakları, 11 kilometreden fazla yol kat ederek gökyüzünde aralıksız 13 saatten fazla vakit geçirdi ve havada yakıt ikmali yapıldı.

Savunma Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, aynı zamanda söz konusu gruba İlyuşin Il-62 ve Antonov An-124 Ruslan askeri akliye uçakları da dâhildi.

Yapılan ziyaret, Rusya’nın savaş uçaklarıyla yaptığı ilk uzun menzilli uçuş değildi. Geçen yıl aralık ayında, iki Tu-169 uçağının beraberinde birer Antonov An-124 ve İlyuşin Il-62 uçağı da Venezüella’dan gelen davet üzerine ülkeyi ziyaret etmişti.

Diğer yandan uçakların ziyareti, Soçi'de dün başlayan ve iki gün sürecek ilk Rusya-Afrika zirvesi ile aynı döneme denk geldi. Zirve ile iki taraf arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.