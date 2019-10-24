Rus bombardıman uçaklarının Güney Afrika'ya iniş anı kameralara yansıdı

Rus Hava Kuvvetleri’ne ait iki Tupolev Tu-160 nükleer kapasiteli stratejik bombardıman uçağı ve son aşamalarda eşlik eden Güney Afrika Hava Kuvvetleri’ne ait iki SAAB JAs Gripen uçağının Pretorya’nın yakınlarındaki Waterkloof hava üssüne iniş yaptı. Uçakların iniş anı kameralara yansıdı.
Uçuş rotası; Hazar Denizi, Arap Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden belirlendi. Bombardıman uçakları, 11 kilometreden fazla yol kat ederek gökyüzünde aralıksız 13 saatten fazla vakit geçirdi ve havada yakıt ikmali yapıldı.
Savunma Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, aynı zamanda söz konusu gruba İlyuşin Il-62 ve Antonov An-124 Ruslan askeri akliye uçakları da dâhildi.
Yapılan ziyaret, Rusya’nın savaş uçaklarıyla yaptığı ilk uzun menzilli uçuş değildi. Geçen yıl aralık ayında, iki Tu-169 uçağının beraberinde birer Antonov An-124 ve İlyuşin Il-62 uçağı da Venezüella’dan gelen davet üzerine ülkeyi ziyaret etmişti.
Diğer yandan uçakların ziyareti, Soçi'de dün başlayan ve iki gün sürecek ilk Rusya-Afrika zirvesi ile aynı döneme denk geldi. Zirve ile iki taraf arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
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