S-300PS sistemleri ilk kez Tacikistan’da

S-300PS hava savunma füze sistemlerinin ilk kez deneme amaçlı muharebe nöbeti için Tacikistan’daki 201 no.lu Rus askeri üssüne ulaştığı bildirildi.

Rus Zvezda televizyonunun haberine göre S-300PS hava savunma füze sistemleri, Rusya’nın Merkezi Askeri Bölge’sindeki cephaneliğinden demiryolu ile Tacikistan’daki 201 no.lu Rus askeri üssüne ulaştırıldı.

Sistemlerin üsse ulaşmasıyla Rus askerler, sistemlerin kurulması için hazırlıklara başladı. Kurulum tamamlandıktan sonra S-300PS bataryaları Tacikistan’da deneme amaçlı hava savunma muharebe nöbetine başlayacak.

Rusya Merkezi Askeri Bölgesi’nin verilerine göre nöbetin amacı, Rus askeri üssünün korunması ve Tacikistan Silahlı Kuvvetleri ile birlikte hava savunmasının sağlanması.

Taburda toplam 30 askeri aracın yer aldığı belirtilen haberde, hava savunma füze sistemlerinin yanı sıra Tacikistan’a komuta merkezi, fırlatma rampaları, radar ve lojistik destek araçlarının da getirildiği kaydedildi.