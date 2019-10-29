NATO pilotları övündü: Güçlü bir Su-35’e eşlik ettik

Baltık Denizi’nde görev yapan Belçikalı askeri pilotlar, aralarında ‘güçlü’ bir Su-35’in de bulunduğu bazı Rus uçaklarına başarıyla eşlik ettiklerini bildirdi.

NATO’ya bağlı Belçikalı askeri pilotlar, bölgeden geçen ve aralarında ‘güçlü’ bir Su-35’in de bulunduğu Rus uçaklarına eşlik ettiklerini belirtti.

Belçika Hava Kuvvetleri’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şu anda NATO’nun kuzeydoğu sınırının yakınında konuşlanmış olan F-16 avcı uçakları, aralarında güçlü bir Su-35 Flanker’in de bulunduğu bazı Rus uçaklarını başarıyla önledi. Pilotlarımız ve kara personelimiz, NATO’nun Avrupa hava sahasının güvenliğini bir kez daha sağlayarak büyük bir çalışma yaptı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamayla birlikte Rus avcı uçağının havada çekilmiş görüntüsü de yayınlandı.

Baltık ülkelerinde NATO’nun devriye misyonunda görev alan Belçikalı pilotların Rus uçaklarına eşlik etmekle ‘övünmeleri’ yeni bir durum değil.

Pilotlar ekim başında, termal nişangahta görüntüledikleri bir Rus Su-34 avcı uçağının görüntülerini yayınlamıştı. Geçen ay da Belçika Hava Kuvvetleri, Rus Tu-160 ve Su-27 uçaklarına eşlik etmek için avcı uçaklarını havalandırdıklarını duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise birçok kez, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait tüm uçuşların tarafsız suların hava sahasının kullanımı ile ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyularak gerçekleştirildiğini ve diğer ülkelerin sınırlarının ihlal edilmediğini belirtmişti.