NATO pilotları övündü: Güçlü bir Su-35’e eşlik ettik

NATO’ya bağlı Belçikalı askeri pilotlar, bölgeden geçen ve aralarında ‘güçlü’ bir Su-35’in de bulunduğu Rus uçaklarına eşlik ettiklerini belirtti.
Belçika Hava Kuvvetleri’nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şu anda NATO’nun kuzeydoğu sınırının yakınında konuşlanmış olan F-16 avcı uçakları, aralarında güçlü bir Su-35 Flanker’in de bulunduğu bazı Rus uçaklarını başarıyla önledi. Pilotlarımız ve kara personelimiz, NATO’nun Avrupa hava sahasının güvenliğini bir kez daha sağlayarak büyük bir çalışma yaptı" ifadelerine yer verildi.
Belgische F-16's onderscheppen opnieuw Russische toestellen https://t.co/A4E2TSaXxk#defensie #luchtmacht #f16 #sukhoi #su35 #SukhoiSu35 #nato #russia #belgium pic.twitter.com/UwQNcFVnxM— Belgian Defence News (@BelDefenceNews) October 29, 2019
Açıklamayla birlikte Rus avcı uçağının havada çekilmiş görüntüsü de yayınlandı.
Pilotlar ekim başında, termal nişangahta görüntüledikleri bir Rus Su-34 avcı uçağının görüntülerini yayınlamıştı. Geçen ay da Belçika Hava Kuvvetleri, Rus Tu-160 ve Su-27 uçaklarına eşlik etmek için avcı uçaklarını havalandırdıklarını duyurmuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı ise birçok kez, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait tüm uçuşların tarafsız suların hava sahasının kullanımı ile ilgili uluslararası kurallara titizlikle uyularak gerçekleştirildiğini ve diğer ülkelerin sınırlarının ihlal edilmediğini belirtmişti.
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