Bulgarlar Sırbistan’a giden S-400’den korktu, Bulgar Dışişleri onları yatıştırdı

Bulgaristan Atlantik Konseyi, S-400 sistemlerinin Sırbistan’a taşınmasıyla ilgili tedirginliğini dile getirdi. Örgüt, sistemlerin Sırbistan’da kalması durumunda Bulgaristan’ın bu füzelerin menzilinde olacağından endişe duyduklarını ifade etti.

Konsey’in açıklamasında, “Sofya dahil Bulgaristan’ın batısı üzerindeki hava sahasının büyük kısmı, füzelerin etki alanında yer alacak. Bu, NATO müttefiki olan ülkemizin çıkarlarına aykırı. Rusya böyle alanlara Baltık (Kaliningrad) ve Karadeniz’de (Kırım) ve ayrıca Suriye’de de sahip. Şimdi Balkanlar’da da mı böyle bir alan oluşturuluyor?” ifadelerine yer verildi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, hava sahası kurallarına sıkı uyulacağı koşuluyla, Sırbistan’daki “Slav Kalkan” tatbikatına hava savunma sistemini götüren iki nakliye uçağının geçişine izin verdiklerini anlattı.

Açıklamada, “İstenilen bilgi alındıktan sonra Dışişleri Bakanlığı, Sivil Havacılık Kanunu ve Sınır Geçişi ve Müttefik ve Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Bulgaristan Cumhuriyeti Topraklarında Bulunma Kanunu’na uygun olarak, diplomatik iznin verilmesi için yapılan başvuruyu Bulgaristan’ın yetkili makamlarının onayına sundu” dendi.