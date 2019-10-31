Savunma Sanayii Başkanı Demir'den F-35 mesajı: Hâlâ iddialı bir ortak olmayı sürdürmek istiyoruz

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin F-35 programı ortaklığı çerçevesinde yükümlülüklerini harfiyen yerine getirdiğini belirterek, "O konuda hiçbir tereddüdümüz yok. Bu yüzden karşı taraftan gelecek adımlar olumlu olursa hâlâ iddialı bir ortak olmayı sürdürmek istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın desteğiyle Türkiye'de ilk defa düzenlenen '8. Asian/Australian Rotorcraft Forum (ARF 2019)' Ankara'da gerçekleştirildi.

İsmail Demir, burada yaptığı konuşmada, Türk savunma sanayisinin gelişimi ve 'rotorcraft' programlarına yaklaşımına değinerek, "Türkiye helikopter kullanımında öncü bir ülke konumunda yer alıyor. Her alanda olduğu gibi helikopter ve havacılık alanında da Türkiye olarak önemli proje yatırımları gerçekleştirdik. Yaptığımız yatırımların sonuçlarını görmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

'Yükümlülüklerimizi harfiyen yerine getirdik'

Demir, Türkiye'nin F-35 programının ortaklarından biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu ortaklığımız çerçevesinde yükümlülüklerimizi harfiyen yerine getirmiş bir ülkeyiz. O konuda hiçbir tereddüdümüz yok. Bu yüzden karşı taraftan gelecek adımlar olumlu olursa hala iddialı bir ortak olmayı sürdürmek istiyoruz. Biz zaten hiçbir zaman olumsuz bir duruşta bulunmadık."

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın sözlerini hatırlatan Demir, Nisan 2020'de sistemin aktif olacağını ve kullanıma hazır hale geleceğini söyledi.

Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretinde Patriot füze sistemiyle ilgili yeni bir teklif beklenip beklenmediğinin sorulması üzerine de gelecek teklifleri değerlendirebileceklerini belirtti.