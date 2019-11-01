Rosoboroneksport, 43 ülkeye 11 milyar dolar tutarında silah sattı

Rosoboroneksport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, şirketlerinin sipariş miktarının 50 milyar dolar civarında kalmaya devam ettiğini söyledi.

Rus savunma şirketlerini uluslararası pazarlarda temsil eden Rosoboroneksport şirketi genel müdürü, sadece bu yıl 43 ülkeye silah ve askeri teçhizat sattıklarını açıkladı.

Şirketin çalışmaları hakkında bilgi veren Aleksandr Miheyev, bu yıl yerine getirilen sipariş tutarının 11 milyar dolar olduğunu kaydetti.

Rusya’nın küresel silah pazarındaki konumunu giderek daha fazla güçlendirdiğine belirten Miheyev, Rosoboroneksport’un önümüzdeki dönem için 800’den fazla sözleşme imzaladığını ifade etti.

Rosoboroneksport’un yabancı müşterilere sattığı silah ve askeri teçhizat listesi hakkında bilgi veren Miheyev, ihracatta özellikle gelecek vaat eden beşinci nesil Su-57E savaş uçaklarının öne çıktığını belirtti. Ayrıca, Mi-28N Gece Avcısı ve Mi-28NE'nin yanı sıra Mi-171Sh askeri nakliye helikopterinin yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.

Kalaşnikof marka silahın 200 serisinin (AK-200, AK-201, AK-202, AK-203, AK-204) bir dizi ülkeye ihraç edildiği bilgisini paylaşan Miheyev, adı geçen ürünler arasında NATO standart kalibre kartuşları için tasarlanan silahlar olduğunu da sözlerine ekledi.

Miheyev ayrıca, ABD’nin yaptırımlarına rağmen, S-400 hava savunma sisteminin tüm bileşenlerinin Türkiye’ye belirlenen zamandan önce teslim edildiğini belirtti.