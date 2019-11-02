Kayıt
15:20 02 Kasım 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Erdoğan'ın direktifleriyle 'sniper tüfeği' üretildi

    © İHA / HASAN AY
    Savunma
    URL'yi kısaltın
    0 60
    Abone ol

    Kırıkkale'de faaliyet gösteren özel bir şirkete ait savunma sanayi fabrikasında yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla prototip üretimi gerçekleştirilen 'sniper tüfeği' (Keskin nişancı tüfeği), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilecek.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle 'sniper tüfeği' üretiminin gerçekleştirildiğini kaydeden şirketin Genel Müdürü Emrah Hamzaoğlu, fabrikada ilk üretilen 'sniper tüfeği'ni Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edeceğini söyledi.

    Hamzaoğlu, "Bu silahı ben Cumhurbaşkanımıza hediye etmek istiyorum. Onun direktifleri doğrultusunda biz hareket ettik. Bakanlarımıza, ordumuza ve emniyet teşkilatımıza yani bu silah Türkiye'de yok. Bu silah tamamen Türk mühendislerimiz tarafından başarılı bir şekilde ortaya çıktı. Bunda Türk mühendislerin çok büyük bir etkisi var. Kırıkkale gibi bir şehirde 3 Türk mühendisle bunu başardık" dedi.

    'Önceliğimiz Türkiye Cumhuriyetini dışa bağımlılığını azaltma'

    Güvenlik güçlerinin keskin nişancı tüfeği ihtiyacının yerli olarak karşılanması amacıyla proje yaptıklarını anlatan Hamzaoğlu, "Kırıkkale'de önceliğimiz yerli ve milli olarak bir silah üretmekti. Bunun çerçevesinde ülkemizi yurt dışına bağımlılığını azaltacak. Cumhurbaşkanımızın ve devlet büyüklerimizin söylediği yani milli olmasıydı. Bizim silahımız yüzde 100 yerli ve milli olarak başarılı bir şekilde tamamladığımıza inanıyoruz. Önceliğimiz Türkiye Cumhuriyetini dışa bağımlılığını azaltma çerçevesinde Kırıkkale'ye yatırım yapma kararı aldık. Kırıkkale Türkiye'nin silah şehri. 100 yıllık bir geçmişe sahip olan bu şehrin tekrar kalkınması gerekiyordu. Kırıkkale zaten silah şehriydi biz de buna destek amaçlı belirli imkanlarını kullanarak zaten silah sanayisi kurulmuştu onun ilk yatırımı gerçekleşti" diye konuştu.

    'Türkiye'nin yüzde 100 yerli ve milli sniper tüfeği'ni ürettik'

    Hamzaoğlu şöyle devam etti:

    "AR-GE inovasyon konusunda KOSGEP'ten destek alarak proje geliştirmeye başladık. Projemiz; dünyanın yaptığı ürünleri Türkiye'de yapabilmekti. Dünyada 'sniper tüfeği' denilen silahlar üretilmektedir. Biz de bunu başaracağımıza inandık. Türkiye'nin yüzde 100 yerli ve milli 'sniper tüfeği' silahını ürettik. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımıza, tüm bakanlarımıza, devlet büyüklerimize, KOSGEP Başkanlığımıza, Kırıkkale Valiliğimize, siyasetçilerimize KOSGEP İl Müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz."

    'ABD ve Avrupa'nın ürettiği üründen daha etkili bir ürün'

    Ürettikleri keskin nişancı tüfeğinin, ABD ve Avrupa'nın ürettiği üründen daha etkili olduğunu belirten Hamzaoğlu, "Silahımız tamamen yerli ve milli üründür. Bütün parçaları tamamen Türkiye'de üretilmiştir. Dünyada artık hafif ve ağırlık makineli silahlarda değişim oldu. Bunu Amerika ve Avrupa iyi yapıyordu. Kendileri bizim geri kaldığımızı düşünüyordu ama biz geri kalmadık. Onların ürettiği üründen daha etkili bir ürün görüyorsunuz. Bu ürün, dünya savunma sanayi mekanik teknoloji ile buluşuyor. Neden yarı otomatik 'sniper tüfeği?' diyorsanız; hedefe daha hızlı manevra, daha az zaman, hareketli hedeflerle vuruş açısı. Şimdi hedefimiz bu 'sniper tüfeği'nin daha iyi gelişmesini sağlayarak ülkemizi daha ileriye getirebilmek. Özellikle Abdullah Dikmen Bey buna çok inanıyor ve onun yatırımı sayesinde bunu gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

    '2 bin metre menzili vurmasını hedefliyoruz'

    Silah üretiminde 10 milyon kadar bütçe ayıracaklarını kaydeden Hamzaoğlu, "Silahın üretimi ortalama 2 yıl sürdü. Özellikle bizim için en önemli şey 2 bin metre menzili vurmasını hedefliyoruz. Azami olarak 3 bin 500 metreye kadar gidiyor. Aslında biz silahımızı teknolojik ürünlerle birleştirmeyi düşünüyoruz. Çünkü dünya buna döndü, dünyada silahla teknoloji ile buluştu. Bizde onlardan geri kalmayacağımıza inandığımız için 'sniper tüfeği'nin en büyük özelliği dürbün. Dürbünler üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Üzerindeki dürbünü Türk firması yaptı. İşe başlamadan önce 6 milyon kadar bir para harcadık, 10 milyon kadar daha para harcayacağız. Devamı da gelecek. Onun dışında bizim hedefimiz en az 350 kişiyi çalıştırabilmek. Tek bir ürünle girmeyeceğiz, farklı ürünlerde üreteceğiz" ifadelerini kullandı.

    Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren özel bir şirkete ait savunma sanayi fabrikasında KOSGEB AR-GE ve İnovasyon Desteği kapsamında desteklenen ve tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanarak üretilen keskin nişancı tüfeği 113 parçadan oluşuyor.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale, Tüfek, Sniper, sniper
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Moskovalı kadınlar, Burda moden dergisinin ilk Rusça sayısını okuyor, 1987
    Arşiv fotoğraflarıyla Sovyet kadınlarının kış modası
    Karikatür
    Esad: Trump, ABD tarihinin 'en iyi' başkanı
    İnfografik
    Suriye'nin kuzeydoğusundaki insani durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet