Rus Deniz ve Hava Kuvvetleri Akdeniz’de tatbikat yaptı

Rusya donanması ve Hava Kuvvetleri, Rus güçlerinin muharebeye hazırlığını test etmek amacıyla Akdeniz’de tatbikat düzenledi. Tatbikatta beşten fazla savaş ve destek gemisi yer aldı.

Gazetecilere konuşan harekat komutanı, Birinci Seviye Kaptan Sergey Tronev, tatbikatın başlıca özelliğinin Karadeniz, Baltık filosundan savaş ve destek gemilerinin, Bastion füze sistemi, Hava Kuvvetleri’nden hava araçları ve mayın tarama gemilerinin bulunduğu bir grubun da katılması olduğunu ifade etti.

Tronev, “Şu an tatbikatın aktif aşaması sona erdi. Füze ve topçu silahlarının kullanımı, gemilerin hareket sırasında korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Tatbikatta olumlu sonuçlar elde ettik” dedi.

Tronev’e göre, gemilerin yanı sıra denizaltı, hava savunma araçlarının korunmasının yanı sıra Akdeniz’in doğusunda konuşlu yabancı donanma güçlerinin takibine ilişkin faaliyetler de yürütüldü. Tatbikat sırasında gerek hava araçlarının gerek kıyıdaki teçhizatların gerek ise gemilerin katılımıyla atışlar yapıldı.