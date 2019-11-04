ATMACA Güdümlü Mermisi başarıyla atıldı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Milli olarak ROKETSAN A.Ş. mühendislerince hedef suüstü platformlarına karşı geliştirilen ATMACA Güdümlü Mermisi kalifikasyon atışı, ADA sınıfı korvetlerin dördüncü gemisi olan TCG KINALIADA (F-514) korveti tarafından 4 Kasım 2019 tarihinde Sinop açıklarında başarılı bir şekilde icra edilmiştir” denildi.
Yerli ve millî olarak geliştirilen ATMACA Güdümlü Mermisi kalifikasyon atışı, TCG KINALIADA (F-514) Korvetimiz tarafından Sinop açıklarında başarılı şekilde icra edildi. ATMACA Güdümlü Mermisi atışı, su üstü platformumuzdan ilk defa gerçekleştirildi.https://t.co/TdASfcdS19 pic.twitter.com/3fTFxJfr8l— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 4, 2019
Açıklamada, “ATMACA Güdümlü Mermisi atışı, su üstü platformumuzdan ilk defa gerçekleştirilmiştir” ifadesi de yer aldı.
Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı, atışa ilişkin görüntü ve fotoğrafı da kamuoyu ile paylaştı.
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