Rus nükleer denizaltılarından torpidolu düello

Rusya Deniz Kuvvetleri’nden yapılan açıklamaya göre, 'Nijniy Novgorod' ve 'Pskov' adlı iki nükleer denizaltı birkaç gün boyunca olası düşmanın denizaltılarını aradı, takip etti ve takipten kaçarak sahte hedefler yerleştirdi.

Tatbikatın aşamalarından biri düello oldu. Denizaltılar önce füze fırlatma imitasyonunu yaptı, sonra birbirini başlıksız eğitim torpidolarıyla ateşe tuttu.

945A sınıfı 'Nijniy Novgorod' ve 'Pskov' çok maksatlı nükleer denizaltıları, Rus donanmasının en sessiz ve görünmez denizaltıları olarak gösteriliyor.