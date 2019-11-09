NATO uçakları, Rusya sınırlarında keşif uçuşu yaptı

PlaneRadar uçuş gözlem portalının verilerine göre, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RQ-4B-40 Global Hawk insansız hava aracı sabah saat 06.00’da (TSİ) Sicilya Adası’ndaki Sigonella NATO üssünden havalandı.

Romanya hava sahasını geçen uçak, saat 08.15’de Ukrayna’nın güneydoğusunda keşif uçuşu gerçekleştirerek saat 14.25’te Karadeniz’e yöneldi. Global Hawk, Kırım kıyıları yakınlarında da uçuş gerçekleştirdi.

14:25 мск.

Закончил мониторинг линии разграничения на Донбассе. pic.twitter.com/iJIgfaod6f — PlaneRadar (@ua4wiy_) November 8, 2019

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Boeing RC-135W Rivet Joint elektronik keşif uçağı, bugün saat 17.25’te (TSİ) Mildenhall hava üssünden kalkarak Rusya’nın Kaliningrad Bölgesi etrafında keşif uçuşu yaptı.

Batılı ülkelere ait keşif uçaklarının ve İHA'ların Rusya sınırları ve Rus askeri tesisleri yakınındaki faaliyetleri son dönemde belirgin şekilde arttı. Bu faaliyetler özellikle Kırım ile Rusya'nın batı sınırlarında gözleniyor. Mart ayında da B-52H uçakları Kaliningrad Bölgesi'ne yaklaşarak Rus Donanması Baltık Filosu üssünü bombalama simülasyonu gerçekleştirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Batılı ülkelerin ilgili birimlerini bu faaliyetlere son vermeye birçok kez davet etmesine rağmen bu çağrıya olumlu yanıt alamadı.