Savunma Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, hava savunma kuvvetleri, bugün ülkenin Nevai bölgesinde bulunan Kulkuduk askeri eğitim sahasında hava savunma sistemine ilişkin eğitim tatbikatı düzenledi.
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“Açık Gökyüzü” adıyla düzenlenen eğitim tatbikatında, Çin yapımı hava savunma sistemi olan FD-2000 uzun menzilli uçaksavar füzesi denendi.
Füze, hedef alınan havadaki insansız hava aracını başarılı bir şekilde imha etti.
Özbekistan silahlı kuvvetleri, geçen ay Çin yapımı FD-2000 füzesinin ilk denemesini gerçekleştirmişti.
FD-2000 füzesi, Çin’in yeni kuşak uzun menzilli savunma sistemlerinin en gelişmiş örneklerinden sayılıyor.
Özbekistan, Çin yapımı FD-2000 füzesini tatbikatta denedi https://t.co/MXsgLIG6SF pic.twitter.com/WGPdJ3GVI5— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 9, 2019
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