Rus savunma sanayi sektörü güdümsüz bombaların isabet verimliliğini arttırıyor

Rusya’nın Anapa kentinde yer alan ‘Era’ askeri teknoloji merkezinde Russia Today (RT) televizyonuna yapılan açıklamalara göre sistemlerin modernizasyonu sayesinde bombardıman uçaklarının kullandığı güdümsüz füzelerin isabet verimliliği 2-3 kat artacak.

Teknoloji merkezinde yer alan laboratuvar çalışanları, Rus uçak üreticisi Suhoy uzmanları ile birlikte süper bilgisayar yardımıyla mühimmatların aerodinamik ve balistik özelliklerinin matematiksel modelini oluşturuyor.

Proje kapsamında ayrıca güdümsüz bombaların sayısal modelleri oluşturuluyor ve aerodinamik boruda fırlatma imitasyonu ile test ediliyor. Elde edilen sonuçlar, Suhoy şirketine iletiliyor ve uzmanlar, savaş uçaklarının kumanda sisteminde gerekli değişiklikleri yapıyor.

RT’ye konuşan Military Russia sitesinin kurucusu Dmitriy Kornev, Era ve Suhoy şirketinin SVP-24 Gefest nişangah ve navigasyon sistemini modernize ettiklerini, bu ürün sayesinde Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin güdümsüz bomba isabet verimliliğinin önemli ölçüde arttığını ve bununun kanıtının Rus uçaklarının Suriye’deki başarıları olduğunu belirtti.

Rusya Savuma Bakanlığı’nın verilerine göre SVP-24 sistemlerinin Suriye operasyonundan önce Su-24M bombardıman uçaklarına yerleştirildi, bu sistemlerin sayesinde uçakların isabet verimliliği 3 katın üzerinde arttı.

Bakanlığın belgelerinde, “Pilotlar SVP-24’ün çalışmasını çeşitli iklim bölgelerindeki poligonlarda, zorlu hava ve sınırlı görüş şartlarında değerlendirdi. Yıl içinde Gefest, serbest manevra ile göreceli düşmanın hava savunma sistemlerinin etki alanına girmeden bomba fırlatma işlevlerinin kusursuz hale gelmesini sağladı. Hedeflere isabet oranı aslında güdümlü mühimmatların gösterdiği sonuçlara eşitti” ifadelerine yer verildi.

SVP-24 sistemi, uçağa hedef koordinatlarını vererek neredeyse anlık olarak saldırmasını sağlıyor. Gefest sistemi ayrıca bombaların en uygun fırlatma irtifasını da hesaplayabiliyor. Bomba fırlatma süreci ise otomatik olarak gerçekleşiyor.

‘Güdümsüz mühimmatlar daha işe yarayacak’

Dmitriy Kornev, Era ve Suhoy şirketinin bu ortak projesinin hem askeri, hem de ekonomik açıdan büyük bir önemi olduğunu, güdümsüz füzelerin isabet verimliliğinin artmasının Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne düşük yoğunlukta olan çatışmalardaki görevlerin asgari finansal giderlerle yerine getirme imkanı sağlayacağını vurguladı.

RT'ye konuşan Rusya Askeri Bilimler Akademisi'nden Prof. Vadim Kozyulin, terörle mücadelede ve teknik bakımda daha zayıf düşmana karşı çatışmalarda pahalı olan güdümlü füzeleri kullanmanın bir anlamı olmadığını söyledi.

Güdümsüz bir bomba fiyatının modern güdümlü mühimmatlara göre onlarca kat düşük olduğuna dikkat çeken uzman, güdümsüz mühimmatların isabet oranındaki eksiğinin daha gelişmiş nişangah ve navigasyon sistemleri sayesinde giderildiğini vurguladı.

Kozyulin, “Şüphesiz gelecekte güdümlü füzeler ve revize edilebilen hava bombaları boy gösterecek. Rus savunma sanayii onları geliştirmeye devam ediyor. Ancak ucuz güdümsüz bombalardan tamamen vazgeçilmesi doğru bir adım olmaz. Bu mühimmatlar daha işe yarayacak, kaldı ki onların modernizasyonu için yatırım yapmaya gerek yok” diye konuştu.