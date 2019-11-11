Putin, Rusya'nın savunma ve güvenlik harcamalarını azaltmasının nedenini açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, savunma ve güvenlik harcamalarındaki azalmanın ordunun modernizasyonundaki zirve noktasının geride bırakılmasıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Hükümet toplantısında konuşan Putin, Rusya'nın savunma ve güvenlik harcamalarının azaltılmasının nedenini açıkladı.

Rus lider, "Bu durum, bu konulara ehemmiyet vermememizden değil, planlanmış ve ülkemizin güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaları yoğunlaştırma, askeri teçhizatı değiştirme gerekliliğiyle bağlantılı ana faaliyetlerden kaynaklanıyor. Bu faaliyetler zirve noktasını geride bıraktık" dedi.

'90'larda olduğu gibi 'tencere' ileri teknoloji ürünleri üretmeliyiz'

Putin, savunma sanayisi alanındaki paydaşların daha fazla çalışması ve 1990'ların sonunda olduğu gibi 'tencere' değil, ileri teknoloji ürünleri ve rekabet gücü yüksek teçhizat üretmesi gerektiğini vurguladı.

Rus lider, geçen ay yaptığı açıklamada Rusya'nın eşi ve benzeri olmayan silahlar üretmesine rağmen savunma harcamaları alanında dünyanın 7. sırasında bulunduğunu söylemişti.

Ülkesinin diğer ülkelerle rekabet için yüksek bütçeli harcamalar yapma niyetinde olmadığını belirten Putin, silahlanma yarışının güzel sonuçlar doğurmayacağını vurgulamıştı.