Kalaşnikov, AK’nın Amerikan rakibi AR’nın noksanını açıkladı

Rusya’da ünlü silah üreticisi Kalaşnikov'un kurucusu Mihail Kalaşnikov'un 100. doğum günü kutlanıyor.

Kutlama vesilesiyle Sputnik’e konuşan Kalaşnikov şirketinin Baş Tasarımcısı Sergey Urjumtsev, “AR tipi tüfekler özellikle sıcak ülkelerde artarda iki-üç şarjör atış yapıldıktan sonra tutukluk yapıyor. Tüfeğin soğumasını beklemek zorunda kalınıyor. AK tipi tüfeklerde böyle bir noksan yok” ifadelerini kullandı.

Günümüzde çok sayıda farklı çözümlerin sunulmasına rağmen sadece iki tüfeğin çoğu ülkelerin taleplerini karşıladığını kaydeden Urjumtsev, “Bunlar Rusya’nın AK ve ABD’nin AR tipi tüfekleri. Diğerleri, bunların türevi” dedi.

AR tipi tüfek, 1950’li yıllarda ABD’li tasarımcı Eugene Stoner tarafından geliştirilmişti. AR temelinde, ABD ve birçok diğer ülke tarafından kullanılan M-16 saldırı tüfeği geliştirilmişti.