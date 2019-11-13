TOS-2 çok namlulu roketatar seneye Rus ordusunun hizmetine girecek

Rusya Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, Rus Silahlı Kuvvetleri’ne ait Krasnaya Zvezda gazetesine röportajında, “TOS-2 ağır çok namlulu roketatar sistemiyle ilgili tüm çalışmalar Büyük Vatan Muharebesi’nde elde edilen zaferin 75. yıldönümü kutlamalarına kadar bitmeli ve orduya teslim edilmeli. Bu askeri teçhizatın Kızıl Meydan’daki askeri geçide katılması planlanıyor” dedi.

Tank şasisi üzerine kurulu TOS-1’in modifikasyonu olan TOS-2, hareket halindeyken ateş edebilmesi ve çöl bölgelerinde çalışabilmesi için geliştirildi.