NATO Askeri Komite Başkanı: Türkiye’nin S-400 alımıyla ilgilenmemeliyiz

Aralarında Rus medya temsilcilerinin de bulunduğu bir grup gazeteciyle görüşen NATO Askeri Komite Başkanı Mareşal Stuart Peach, "Bu ittifakın konusu değil. İttifak ülkelere neler alması gerektiğini söylememeli" dedi.

Diğer yandan NATO’nun her zaman ittifak içindeki askeri teçhizatın birbirine uyumlu olmasından yana olduğunu ve bu konudaki ısrarlarını sürdüreceklerini dile getiren Peach, "Elbette alımlar, bağımsız bir seçim. Ama NATO, tarihi boyunca, müttefikler arasındaki uyumu sağlama konusuna odaklandığımızı net bir şekilde söyledi. Askeri teçhizat birbirine uyumlu olmalı. Bu, ittifakın önceliği ve her zaman öyle kalacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin gelecekte NATO’dan çıkarılabileceği olasılığını reddeden Peach, "Elbette NATO, 1949’da Washington anlaşmasının imzalanmasından bu yana evrimden geçen bir örgüt. Türkiye, 1950’li yılların ortalarından bu ittifakın önemli müttefiki. Bu durum değişmedi. Türkiye üyeliğinin jeostratejik sebepleri değişmedi. Türk ordusunun büyüklüğü ve gücü biliniyor. Dolayısıyla Türkiye, NATO’nun önemli üyesi ve NATO’nun komuta yapısında rol oynuyor" dedi.

Türkiye’nin ittifaka kattığı potansiyelin, NATO için önemli olduğunu dile getiren Peach, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye’nin güvenlik konusunda meşru kaygıları var. Türkiye ittifakın üyesi olmaya devam ediyor. Türkiye’yle askeri ilişkiler halen son derece sağlam ve çok önemli. Türkiye Genelkurmay Başkanı ve Türk askerlerle sağlam ilişkilerim devam ediyor. Türkiye’nin birçok misyona verdiği desteği memnuniyetle karşılıyoruz ve teşekkür ediyoruz."