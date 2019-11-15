Ukraynalı amiral Karadeniz’deki Rus ‘Kalibr’lardan şikayetçi

Odessa’da düzenlenen Uluslararası Deniz Güvenliği Konferansı’nda konuşan Voronçenko, “Beş yıl içinde, 2014’ten başlayarak Rusya, Karadeniz filosunun savaş potansiyelini önemli ölçüde artırdı ve Karadeniz’de uzun menzilli Kalibr seyir füzeleri gibi saldırı füzeleri taşıyan yeni gemiler ve denizaltıları yerleştirdi. Bu füzelerin 72 adet olan toplam salvosu önümüzdeki yılın sonuna kadar 168’e çıkarılacak” ifadelerini kullandı.

Voronçenko ayrıca, Rusya’nın bölgede son derece kapsamlı bir gemi karşıtı savunma sistemi oluşturduğunu, S-400’lerle hava savunma sistemini güçlendirdiğini, yeni avcı ve bombardıman uçaklarıyla hava filosunu genişlettiğini sözlerine ekledi.

Voronçenko, Kiev’in bu ‘tehditlere’ yanıtının, Ukrayna donanmasının askeri-deniz kabiliyetinin yeniden tesis edilmesi, gemi ve fırkateyn sayısının artırılması ve NATO ülkeleriyle ‘nitelikli işbirliği’ olması gerektiğini kaydetti.

Kalibr seyir füzeleri önce 885 projesinin çok amaçlı nükleer denizaltısı Yasen için tasarlandı. Daha sonra aralarında Velikiy Novgorod'un da bulunduğu 636 projesi denizaltıları ve diğer gemilere yerleştirildi. Kalibr seyir füzelerinin etki alanı yaklaşık 2 bin 500 kilometredir.

Moskova, Karadeniz'deki güvenliğin herşeyden önce Karadeniz ülkeleri arasında yapılacak işbirliği yoluyla sağlanması gerektiğini savunuyor. Ancak bölgesel istikrarı baltalayan NATO’nun artan etkinliği, Rusya’nın da ‘uygun şekilde’ yanıt vermesini zorunlu kılıyor.