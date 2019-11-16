F-35 jetleri İsrail’deki tatbikatta S-400’lerden ‘çekilme’ icra etti

İsrail Hava Kuvvetleri’nin Mavi Bayrak hava tatbikatında ABD ve Avrupa ülkelerinden müttefikleri ile birlikte Rus füze savunma sistemi S-400’e karşı koyma taktikleri icra ettikleri öğrenildi.

Breaking Defense portalının haberine göre İsrail’in ev sahipliğinde Uvda Hava Üssü’nde gerçekleşen Mavi Bayrak hava tatbikatında İsrail Hava Kuvvetleri, ABD ve Avrupa ülkelerinden müttefikleri ile birlikte Rus füze savunma sistemi S-400’e karşı koyma taktikleri icra etti.

İsrailli pilotların yanı sıra Amerikan, Alman, İtalyan ve Yunan pilotlarının da katıldığı tatbikatta İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait birkaç 5. nesil F-35I ve F-16I avcı uçaklarının, ayrıca diğer ülkelere ait 30’un üzerinde F-16, F-35 ve Eurofighter Typhoon jetlerinin yer aldığı kaydedildi.

Avcı uçaklarının hava çatışması ve hava savunma sistemlerine saldırı taktikleri icra ettikleri belirtilen haberde, Rus S-400 füze savunma sistemlerinin imitasyonu için Amerikan yapımı MIM-104 Patriot sistemlerinin kullanıldığı kaydedildi.

Tatbikatın Negev Çölü'nde, Gazze Şeridi’ndeki çatışma bölgesinin yakınında gerçekleştiği ifade edildi.