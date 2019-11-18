Rusya Irak’a S-400 satın almasını teklif etti

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Sözcüsü Mariya Vorobyeva, Rusya ve Irak’ın S-400 füze savunma sistemlerinin tedarikini görüştüklerini bildirdi.

Dubai Airshow fuarında Rus basınına konuşan Mariya Vorobyeva, Rusya ve Irak’ın S-400 Triumf füze savunma sistemlerinin tedarikini görüştüklerini belirtti.

Vorobyeva, “Rus tarafınca işveren ile S-400 Triumf füze savunma sistemlerinin teslimatı konusunda görüşme yapıldı. Söz konusu malın tedariki ile ilgili teklif Irak tarafında gönderildi. Partnerlerden yanıt bekleniyor” diye konuştu.

Bu arada Irak'ın Moskova Büyükelçisi Aydar Mansur Hadi, geçen mayısta Irak hükümetinin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri alınması yönünde karar aldığını, ancak bu konuda herhangi bir yol haritasının bulunmadığını söylemişti.

Hadi, “Irak hükümeti kararını verdi. S-400’leri almak istiyorlar ancak bu konuda henüz bir yol haritası yok” demişti.

Daha önce CNBC, Amerikan istihbaratından kaynaklara dayandırdığı haberinde, aralarında Suudi Arabistan, Katar, Cezayir, Fas, Mısır, Vietnam ve Irak’ın bulunduğu 13 ülkenin Rusya’dan S-400 satın almakla ilgilendiklerini ifade etmişti.