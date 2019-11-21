Rostec: Rusya, Türkiye’ye Su-35 ve Su-57 sevkiyatı konusu üzerinde çalışmaya hazır

Dubai Airshow kapsamında gazetecilere konuşan Serdyukov, “Ankara ilgisini ortaya koyarsa Rusya tarafı Türkiye’ye Su-35 ve Su-57 sevkiyatı konuşu üzerinde detaylı bir şekilde çalışmaya hazır” dedi.
Su-57 uçağının bu yıl MAKS havacılık fuarında ilk kez görücüye çıkarıldığını hatırlatan Serdyukov, dünyanın birçok yerinden uçağa yönelik ilgi olduğunu ifade etti.
Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, Rus Hava Kuvvetleri’ne Su-57’ler sağlandıktan sonra Türkiye’ye bu uçakların sevkiyatının yapılabileceğini söylemişti.
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