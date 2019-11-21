NI’den yeni Rus makineli tüfekle ilgili yorum: Savaş alanındaki dehşet

Mark Episkopos imzalı yazıda, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) siparişi üzerine üretilen tüfeğin, atış menzilinin önemli olmadığı durumlar için geliştirildiğine dikkat çekiliyor.

STs-130 adı verilen 12.7x55 mm kalibreli mermi kartuşunun hedefleri anında etkisiz hale getirme yeteneğine sahip olduğu, bunun uzun süreli çatışmalardan kaçınma fırsatını sağladığı ifade edilirken bu özelliğin, kısa ve çok kısa mesafelerdeki taktiksel görevlerin çözümüne olağanüstü esneklik kazandırdığı kaydedildi.

Çelik yelekleri ve kalkanları delen zırh delici mermi, susturucu kullanılan etkili atış mermileri, maksimum durdurma gücü ve sekme olasılığını düşüren alüminyum çekirdekli hafif mermi olmak üzere 3 tip mermiye dikkat çeken Episkopos’un görüşüne göre, bu durum silahın taktiksel olarak çok yönlü olduğunu gösteriyor.