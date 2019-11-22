ABD, Mısır'ı Rus Su-35 alımından vazgeçirmek için görüşmeleri sürdürüyor

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, ABD ile Mısır’ın, Kahire’nin Rus Su-35 avcı uçaklarını satın almasının olası sonuçlarını görüştüklerini söyledi.

ABD’nin Mısır’la sorunun çözümü için çalıştığını belirten üst düzey yetkili, “Mısır, kuşkusuz Türkiye’de olanların farkında. Mısır, elbette, savunma konusundaki taleplerini açık olarak belirledi. Yine de onların ihtiyaçlarını karşılamak için onlarla birlikte çalışıyoruz, ancak onlara aynı zamanda, Suhoy-35 ya da Su-35 gibi önemli Rus savunma platformu edinmek isterlerse, bunun onları yaptırımlara maruz kalma riskiyle ve onları bölgedeki güvenlik konusunda geri plana atacağı riskiyle karşı karşıya bırakacağını açıkça söyledik” ifadelerini kullandı.

Kahire’den son yıllarda kaydedilen ilerlemeyi sürdürmesini isteyen başka devletler de olduğunu ifade eden üst düzey yetkili, “Bu nedenle bu yalnızca ABD’nin önemsediği bir konu değil, Kahire’ye bu konuda kaygılarını ileten başka devletler de var” dedi.