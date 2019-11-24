Rus Mareşal Ustinov füze kruvazörü tatbikat için Güney Afrika’da

Rusya Kuzey Filosu'na bağlı Mareşal Ustinov füze kruvazörünün Çin ve Güney Afrikalı denizcilerle birlikte deniz tatbikatına katılmak için Cape Town’a giriş yaptığı bildirildi.

Rusya Kuzey Filosu Sözcüsü Vadim Serga, Mareşal Ustinov füze kruvazörünün Çin ve Güney Afrikalı denizcilerle birlikte deniz tatbikatına katılmak üzere Cape Town’a girdiğini belirtti.

Serga, “Gemi limana girmeden önce 21 pare top atışı yaptı” diye konuştu.

Tatbikat sırasında Rus denizciler, Çinli ve Güney Afrikalı meslektaşlarıyla birlikte korsanlara ve teröristlere yönelik deniz operasyonu ve açık denizde kaza geçirenlere yardım eylemleri icra edecek.

Rus geminin mürettebatı, Güney Afrikalı denizciler tarafından karşılandı. Rus denizcilerin Güney Afrika Cumhuriyeti’nde birkaç gün kalmaları, bu süre içinde içme suyu ve gıda stoklarını tamamlamaları öngörülüyor.

Kruvazöre Atlantik Okyanusu’ndaki seferinde eşlik eden Vyazma adlı deniz tankerinin ve SB-406 römorkörünün Cape Town’a bu akşam girmesi bekleniyor.