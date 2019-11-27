NATO, Rusya ile temaslarda karşılıklı ilgi görüyor

NATO, Rusya ile temaslarda öngörülebilirliği sağlamak için askeri iletişim hatlarının korunmasında ‘karşılıklı ilgi’ görüyor.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile NATO Askeri Komite Başkanı Mareşal Stuart Peach, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yaptıkları görüşmede, Rusya-NATO temas hattında meydana gelebilecek olayların önlenmesine yönelik tedbirleri görüştü.

NATO’dan yapılan açıklamada, “Bu görüşme, NATO’nun şefaflık politikasına uygun olarak öngörülebilirliği sağlamak için askeri iletişim hatlarının korunması ve Rusya’nın üst düzey yetkilileriyle siyasi düzeyde devam eden diyalogu sürdürmede karşılıklı ilgiyi gösteriyor” denildi.

Açıklamada, görüşme gündeminde yer alan konuların detayları hakkında başka bilgi yer almadı.