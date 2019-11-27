Güney Kore ve Japonya'ya ait avcı uçakları, Rus Tu-95MS stratejik bombardıman uçaklarına eşlik etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Japon ve Doğu Çin Denizleri üzerinde uçuş gerçekleştiren Tu-95MS stratejik bombardıman uçaklarına Güney Kore ve Japonya'ya ait avcı uçakların eşlik ettiğini belirtti.

Bakanlık, "Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne ait 2 Tu-95MS stratejik bombardıman uçağı, Japon ve Doğu Çin Denizlerinin uluslararası sularında planlı uçuş gerçekleştirdi. Uçuş sırasında Tu-95MS'lere Su-35S avcı uçakları ile A-50 uzun menzilli radar tespit ve idare uçağı eşlik etti" ifadelerini kullandı.

Uçuşun 10 saatten fazla sürdüğünü kaydeden bakanlık, Tu-95MS'lere uçuşun bazı bölümlerinde Güney Kore'ye ait F-15, F-16 uçakları ile Japonya'ya ait F-2 uçaklarının eşlik ettiğini ifade etti.

Bakanlık, uzun menzilli uçakların pilotlarının uçuşları uluslararası hava sahası kullanma kurallarına titizlikle uyarak gerçekleştirdiklerini de vurguladı.