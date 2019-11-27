NATO: Tüm müttefikleri korumak için hem plan hem de kabiliyetimiz var

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO'nun Türkiye ve Baltık ülkeleri güvenlik planlarının yayınlanmasına yapılan itirazlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

NATO'nun erken uyarı ve gözlem uçakları (AWACS) filosunu geliştirmek için Boeing International ile yapılan anlaşma kapsamında Melsbroek Havalimanı'nda düzenlenen imza töreni sonrasında Stoltenberg, basının sorularını yanıtladı.

Stoltenberg, bunun esasen bir 'iç tartışma' olduğunu belirterek, "NATO'nun iç meselelerine girmeyeceğim. Ancak tüm müttefikleri korumak için hem planımız hem isteğimiz hem de kabiliyetimiz var" ifadelerini kullandı.

Basındaki haberlerde, ABD'nin YPG'nin de tehdit olarak yer aldığı NATO'nun Türkiye ile ilgili savunma planının yayınlanmasına itiraz etmesi üzerine, Türkiye'nin de NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki savunma planının yayınlanmasına karşı çıktığı iddia edilmişti.