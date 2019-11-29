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15:47 29 Kasım 2019
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    Almanya - Türkiye

    Almanya Türkiye’ye silah satmaya devam ediyor: ‘Suriye’de kullanılması mümkün silahları kapsamıyor’

    © REUTERS / Fabrizio Bensch
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    Suriye’nin kuzeyindeki askeri harekat nedeniyle Türkiye'ye silah satışlarının durdurulduğunu açıklayan Alman hükümetinin Ankara’ya silah satışlarını sürdürdüğü ortaya çıktı. Silahların ‘Suriye'de Barış Pınarı Harekatı sırasında kullanılması mümkün silahları’ kapsamadığı belirtildi.

    Almanya, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı’nı başlatması üzerine Ankara’ya silah ihracatını durdurma kararı almıştı. Ancak Federal Hükümet’in 9 Ekim tarihinde başlayan harekat sonrasında da Türkiye'ye silah satışlarına onay vermeyi sürdürdüğü öğrenildi.

    DW Türkçe’nin aktardığı habere göre harekatın başlamasından sonraki altı hafta içinde Berlin toplamda 3 milyon 90 bin euro tutarında dört parti halinde silah satışına yeşil ışık yaktı.

    Konuyla ilgili bilgi Federal Ekonomi Bakanlığı tarafından Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen’in soru önergesine verilen yanıtta yer aldı.

    ‘2 milyon 690 bin euro değerinde silahın satışına izin verdi’

    Almanya donanması Schleswig-Holstein (F 216) firkateyni
    © Fotoğraf : Twitter
    Alman silah sevkiyatında Türkiye ilk sırada
    Alman haber ajansı dpa’nın elde ettiği yanıtta izinlerin "Suriye'de harekat sırasında kullanılması mümkün silahları" kapsamadığı belirtildi. Silah ve teçhizatın türüne ilişkin bilgi verilmezken silahların hangi kategoride olduğu kaydedildi. Buna göre Alman hükümeti deniz kuvvetlerinin kullanımına uygun, savaş gemisi teçhizatı benzeri 2 milyon 690 bin euro değerinde silahın satışına izin verdi. Hükümet ayrıca 400 bin euro değerinde askeri amaçlı kullanıma uygun elektronik cihazın satışına ve 2 bin 556 euro değerinde de hafif silah satılmasına onay verdi.

    ‘Operasyon uluslararası hukuka aykırı’ denmişti

    Federal Hükümet'ten daha önce yapılan açıklamalarda Türkiye’nin Suriye’deki askeri operasyonunun uluslararası hukuka aykırı olduğu ifade edilmiş, Almanya Başbakanı Angela Merkel ekim ayında Federal Meclis’te yaptığı hükümet açıklamasında harekatı "büyük jeopolitik sonuçları olan bir insani dram" olarak niteleyerek, "Bu yüzden de Federal Hükümet mevcut koşullarda Türkiye'ye silah teslim etmeyecek" demişti.

    Soru önergesini veren Sol Parti milletvekili Sevim Dağdelen silah satışlarına izin verilmesinin "tamamen sorumsuzca" olduğunu söyledi. Dağdelen “Türkiye için genel bir silah ambargosu olmak zorunda” diye konuştu. Yeşiller de Türkiye’ye tüm silah ihracatlarının sona erdirilmesini savunuyor.

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    Etiketler:
    Yeşiller, Mevlüt Çavuşoğlu, Angela Merkel, Türkiye, Silah, Berlin, Barış Pınarı Harekatı, DW Türkçe, Sevim Dağdelen, Sol Parti
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