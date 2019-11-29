Rus ordusu Suriye'nin kuzeyinde devriye faaliyetlerine devam etti

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tümgeneral Yuriy Borenkov, Rus ordusunun Türkiye'yle yapılan mutabakat kapsamında Suriye'nin kuzeyinde yeni devriye gerçekleştirdiğini belirtti.

Rus askeri polisinin Halep'te Adjami-Avşariya, Adjami-Karakozak güzergahlarında devriye faaliyetine devam ettiğini söyleyen Borenkov, "Rus hava grubu da, Kuayres-El Hura-Afan-Most-Kuayres ile Kuayres-Metras-Harab-Bal- Kobani-Kuayres hattında devriye görevi gerçekleştirdi" dedi.

'İdlib'de militanlar ateşkesi 21 kez ihlal etti'

Borenkov, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki durum hakkında da bilgi verdi.

Yasadışı silahlı grupların ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdüğünü kaydeden Borenkov, son 24 saat içinde militanların Halep, Lazkiye, Hama ve İdlib'de 21 kez ateş açtığını bildirdi.