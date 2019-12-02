Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: S-400 işbirliği genişleyebilir, SU-35 teklifi prematüre halde

F-35 ortaklığının sürmesini istediklerini, Rusya'nın SU-35 teklifini incelediklerini, ama alma aşamasına gelmediklerini anlatan Demir, S-400 işbirliğinin genişlemesinden söz etti. Diğer yandan hava savunma sistemi eksiğini doldurmak için Patriot teklifini inceleyebileceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği'nin düzenlediği Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı gerekçesiyle ABD'nin yaptırım uyguladığı F-35 konusunda 'Türkiye için ortaklığın sürdüğünü, alınacak uçaklarla ilgili sözlerin devam ettiğini' anlatan Demir, Türkiye'nin ortaklıktan çıkarılmasının muhatapları için de memnuniyet verici olmadığını söyleyerek şöyle devam etti:

"Acaba bir yol bulunur mu diye karşılıklı konuşacağız. Onların tavrı nasıl olur bilmiyorum ama bizim tavrımız olumlu yönde olacak."

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: Milli savaş uçağının filo olarak kullanılması 2028-2029 gibi düşünülüyor https://t.co/EZTAQZ1VaV pic.twitter.com/A6QtpUvxLc — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) December 2, 2019

'35 rakamından başka pek benzerlikleri yok'

F-35 ile Rusya yapımı SU-35 uçaklarının '35' rakamından başka pek bir benzerliği bulunmadığını dile getiren Demir, şöyle konuştu:

'SU-35 alıyoruz demek doğru değil'

"Bunlar birbirinin yerine geçecek uçaklar değil. Bu konuda alım yapıyoruz, alıyoruz demek doğru değil. Karşı taraf bir öneri yapmak istedi, biz de bu öneriyi inceliyoruz. Bu öneriyi beğendik, beğenmedik, alıyoruz gibi bir algının oluşması yanlış. Başkanlık olarak üzerimize düşen çeşitli yönleriyle bu öneriyi değerlendirmek, kuvvete sormak. Masaya yeni seçenek koydular ama 'Ne güzel seçenek, hemen yarın alıyoruz' demek mümkün değil. Bunu SU-35 alıyoruz diye dillendirmek hem kamuoyunu yanıltıcı olur hem uluslararası arenada 'Türkiye ne yapıyor?' diye bir şey çıkar. Bu tür teklifler çok detaylı olmalı, sayfalarca doküman bulunmalı. Çok çok erken, prematüre bir halde. Basında 'Türkiye SU-35 aldı, alacak' diye bir şey çıkması çok sağlıklı bir yönlendirme olmaz."

'Yerli milli hava savunma sistemi geliştirme sürecinde S-400 işbirliği genişleyerek sürebilir'

Rusya'dan S-400 alım sürecinde ortak üretim ve teknoloji transferi kalemlerinde belirledikleri unsurlar olduğunu aktaran Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı, "Daha sonra Türkiye'nin kendi sistemini geliştirme sürecinde burada edinilen tecrübelerin kullanılması tabidir. Bu anlamda işbirliğinin çerçevesi ve boyutları bu temas devam ettikçe daha da genişleyerek sürebilir, iki tarafın uzlaşmasına, tavırlarına bağlı" dedi.

'Türkiye'nin dörtten fazla sisteme ihtiyacı var'

Geçen günlerde Ankara'da Hava Kuvvetleri tarafından yapılan testlerin "S-400 test edildi" diye lanse edilmesinin abartı olduğunu, kurum sürecindeki olağan adımların izlendiğini ifade eden Demir, Türkiye'nin tamamını uzun menzilli yüksek irtifa hava savunma sistemiyle kapsamak için ihtiyacın dörtten fazla sisteme karşılık geldiğini söyleyerek ekledi:

'Boşluğu Patriot da doldurabilir'

"Bu anlamda iki sistemden bahsediyoruz. Daha fazla sistem ihtiyacımız var. Bunları milli olarak geliştirmek üzere çalışıyoruz."

"Bu arada boşluğu doldurmak üzere makul, kabul edilebilir şartlarda Patriot teklifi gelirse inceleriz dedik."