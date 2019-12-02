Nükleer savaş için geliştirilen Sovyet ‘süper tankı’ Amerikan basınında

Habere göre ‘Obje 279’ olarak adlandırılan Sovyet tankı, 1950’li yılların sonunda nükleer savaş ortamında çatışmalarda yer almak amacıyla özel olarak geliştirildi.

Tankın dış yapısında bazı sıra dışı özelliklerin olduğunu belirten NI, tasarımcılara göre aracı ve içindeki mürettebatı nükleer patlamanın yıkıcı etkisinden koruyabilecek, tabağı andırır yassı gövdesine ve engebeli arazide ilerleme kabiliyetini arttıran 4 adet palete dikkat çekti.

Tankın kule kısmında 319 milimetre, gövdenin en takviye edilmiş noktasında ise 269 milimetre olan zırh kalınlığına vurgu yapılan yazıda, bu özelliklerin 1970'lerde hizmete giren ünlü Sovyet T-72 tankının özelliklerini önemli ölçüde aştığının altı çizildi.

Bu özelliklerine rağmen ‘Obje 279’un orduda kullanılmadığını yazan uzmanlar, bu durumu hızlı manevra yapma ve hareket etme kabiliyeti olan hafif tankların çatışmada daha etkili olduklarının kabul edildiği 1950’lerin ortasında ağır tankların güncelliğini yitirmesine bağladı.