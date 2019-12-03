ABD Savunma Bakanı Esper'den Türkiye'ye: NATO'nun savunma planlarını engellemekten vazgeçin

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, NATO zirvesi öncesinde Reuters haber ajansına röportaj vererek Türkiye hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Röportajında, kimsenin 'Ankara'nın gördüğü tehditleri görmediğini' belirten Esper, 'kördüğümü çözmek için YPG'yi terör örgütü olarak tanımaya dönük herhangi bir kararı desteklemeyeceğini' söyledi.

Esper, Türkiye'ye NATO'nun karşılaştığı daha büyük zorluklara odaklanma çağrısı yaptı.

Türkiye'nin, NATO'nun Baltıklar ve Polonyo'ya ilişkin savunma planlarına YPG'nin 'terör örgütü' olarak tanınması şartıyla destek vermeme kararını yorumlayan Esper, "Türkiye'ye mesajım, (Rusya'ya karşı) bu yanıt planlarında ilerlememiz gerekiyor ve kendi öznel kaygıları ile geciktirilemez" ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Esper, şunları söyledi:

"İttifakın birliği ve hazırlığı, daha büyük meselelere odaklandığınız anlamına gelir. Ve kimse onların gündemine uymaya istekli değil. Kimse onların gördüğü tehditleri görmüyor."

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