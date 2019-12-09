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    Türkiye silah satış cirosunu artırıyor

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    Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün en yüksek cirolu 100 silah şirketinin yer aldığı 2018 listesine Türkiye'den 2 şirket girdi. İlk 5 ise ABD’li şirketler yer aldı.

    Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), 2018 yılında dünya çapında silah ve askeri teçhizat üretimi yapan en yüksek cirolu 100 şirketten oluşan listesini açıkladı. İlk 5 sırayı ABD’li şirketlerin paylaştığı listede Türkiye de 2 şirketle yer aldı.

    Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Türkiye'nin büyük bir bölgesel güç haline gelme hedefi doğrultusunda silah sanayisine son yıllarda önemli yatırımlar yaptığına dikkat çekilen raporda, bu gelişmenin Türk şirketlerinin cirolarına da yansıdığı kaydedildi.

    ASELSAN ve TUSAŞ'ın toplam satış rakamları

    İlk 100'e giren iki Türk şirketi ASELSAN ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin (TUSAŞ) toplam silah satışlarının yüzde 22 oranında artarak 2 milyar 800 milyon dolara yükseldiği kaydedildi.

    SIPRI raporuna göre askeri elektronik şirketi ASELSAN silah satışlarını yüzde 41 oranında artırarak cirosunu 1 milyar 700 milyon dolara yükseltti. ASELSAN uluslararası alanda en büyük yüz silah satıcısı arasında 54. sırada yer alırken yüzde 0.5'lik artışla 1 milyar 100 milyon dolarlık ciro yapan TUSAŞ 84. sırada bulunuyor.

    Raporda, başka çok sayıda Türk silah üreticisinin de 2018 yılında önemli büyüme kaydettiği, ancak ilk 100 arasına giremediği belirtildi.

    ABD açık arayla başı çekiyor

    En yüksek cirolu 100 şirket arasında ABD ve Avrupa'dan 70 şirket yer alırken bu şirketlerin toplam cirosu 2017'ye göre yüzde 5.2 artarak 348 milyar dolara yükseldi.

    İlk 5'te yer alan ABD merkezli şirketler; Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon und General Dynamics toplam 148 milyar dolarlık ciro yaptı. İlk yüzde yer alan ABD'li şirketlerin toplam cirosu ise yüzde 7.2'lik artışla 246 milyar dolara yükseldi.

    Listede 27 Avrupalı şirket

    Avrupalı silah şirketleri ise dünyadaki toplam silah satışlarının yüzde 24'ünü gerçekleştirdi. İlk yüzde yer alan 27 Avrupalı şirket 2017'ye göre yüzde 0.7'lik artışla 102 milyar dolar tutarında silah satışı yaptı.

    Listede Almanya’dan 4 şirket yer alırken Alman şirketlerin cirosu 2017’ye göre yüzde 3.8 oranında azalarak 8 milyar 400 milyon dolara geriledi. Rheinmetall şirketi cirosunu yüzde 4.1 oranında artırarak listede 26. sıradan 22. sıraya yükseldi.

    Rusya'dan ilk yüzde 10 şirket yer aldı

    Dünya çapında silah şirketlerinin ciroları ise yüzde 4.6’lık artışla 420 milyar dolar olarak kaydedildi. 

    Habere göre, Rusya'dan ilk yüzde yer alan 10 şirket, toplam 36 milyar 200 milyon dolar ciro yaptı.

    Etiketler:
    Silah satışı, ciro, Rusya, ASELSAN, TUSAŞ, Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI), Avrupa, Türkiye, ABD, Almanya, DW Türkçe
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