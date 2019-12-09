Şoygu’dan Kalibr ve Tsirkon füze donanımlı savaş gemilerinin sayısını artırma talimatı

Şoygu, Rusya donanmasının Kalibr kruz füzeleri ve Tsirkon hipersonik füze donanımına sahip gemiler de dahil olmak üzere, uzak deniz bölgelerindeki gemilerinin sayısının arttırılması gerektiğini söyledi.

Şoygu, insansız hava araçlarının, robotik sistem ve silahların artırılması gerektiğini de ifade etti.

Kalibr kruz füzeleri, Rusya donanmasının gemi ve denizaltılarında bulunan en etkili silahlardan biri. Bu füzeler Suriye’deki operasyonlarda kullanıldı ve üstün taktik-teknik özelliklerini kanıtladı.

Kalibr kruz füzelerinin Suriye’de başarıyla kullanılmasının ardından Şoygu, bu füzelerin modernize edildiğini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçen sene duyurduğu Tsirkon hipersonik füzeleri gelecekte Kalibr füzeleri ile birlikte kullanılacak. Putin’e göre Tsirkon füzeleri ses hızından 9 kat daha hızlı hareket edecek ve bin kilometreden fazla bir menzile sahip olacak.