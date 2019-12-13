Rusya: ABD’nin füze denemesi endişe verici

Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Departmanı Başkanı Vladimir Yermakov, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) ayrılan ABD’nin, anlaşmada yasaklı olan ikinci bir füze denemesi yapmasının endişe verici olduğu açıklamasını yaptı.

Yermakov, ABD’nin orta menzilli ve karada konuşlu bir balistik füze denemesiyle ilgili, “Durum bizi endişelendiriyor. Doğal olarak bu dikkate alacağımız bir konu olacak” dedi.

Yermakov, ABD’nin anlaşmadan ayrıldıktan birkaç ay sonra testler yaptığını belirterek, bunun daha önceden hazırlık yapıldığını gösterdiğini kaydetti.

ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli, karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıklamıştı.