Katarlı yetkiliden tank palet fabrikası açıklaması

Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed bin Abdullah el Mahmud, tank palet fabrikası ile ilgili Türkiye’deki iktidar ile muhalefet arasında uyuşmazlık olduğunu bildiğini belirtti ve "Sorunun devam etmesi, diğer ülkelerin ekmeğine yağ sürer’’ dedi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre özelleştirilmesi sert eleştirilere neden olan Tank-Palet Fabrikası için ilk kez Katarlı bir yetkili görüş açıkladı.

Türk-Katar Parlamentolararası Dostluk Derneği Başkanı AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Katar Şura Konseyi Başkanı Mahmud onuruna Göksu Restoran'da bir akşam yemeği verdi.

Basına kapalı olan yemekte yer alan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed bin Abdullah el Mahmud'a Sakarya'daki Tank-Palet Fabrikasına ortaklık konusunu sordu.

Yavuzyılmaz, "Biz Türkiye'nin en büyük ikinci partisi olarak bu konuda iktidar ile farklı düşünüyoruz. Türkiye'nin önemli bir savunma ve silah fabrikası konusunda hassasız. Bu konu ülkemizin ulusal güvenliğini ve sırlarını da ilgilendiriyor. Ülkenizin bu fabrika ve gelişmelerle ilgili tavrı nedir?" dedi.

Başkan Mahmud ise bu konuda Türkiye'deki iktidar ile muhalefet arasında uyuşmazlık olduğunu bildiğini belirtti ve "Biz Türkiye ile her zaman iyi ilişkiler sürdürmek istiyoruz. İktidar ile muhalefet arasında bu konuda uzlaşma olmaması sizin iç işiniz ama sorunun devam etmesi, diğer ülkelerin ekmeğine yağ sürer" ifadelerini kullandı.

Başkan Mahmud, Katar'da Türk televizyon dizilerinin çok ilgi gördüğünü de söyledi ve "Benim zamanım olmadığı için izleyemiyorum'' dedi.

Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirilmesine karar verilen Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi’ne (ASFAT A.Ş) resmen devredilmişti. ASFAT fabrikada istediği kuruma üretim yaptırabilecek. Katarlı ortağı olan BMC’nin fabrikada üretim yapması bekleniyor.