Rus buzkıran gemisi Arktika, sürüş testlerinin ilk etabını başarıyla tamamladı

Rusya’nın Proje 22220 kapsamında üretilen yeni ve dünyanın en güçlü nükleer buzkıran gemisi Arktika’nın sürüş testlerinin ilk etabını başarıyla tamamladığı duyuruldu.

Birleşik Gemi İnşaat Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Baltık Fabrikası basın dairesinden yapılan açıklamada, Arktika’nın sürüş testlerinin ilk etabını başarıyla tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, “14 Aralık tarihinde Fin Körfezi’ndeki testler tamamlandıktan sonra Baltık Fabrikası’nda inşa edilen ana buzkıran gemisi Arktika, fabrikanın tamamlama iskelesine döndü. Birinci etap test programı başarıyla tamamlandı, yedek dizel jeneratör beslemeli sürüş kontrol edildi, bağımsız olarak 6 knot hıza ulaşıldı. Buzkıranın iletişim, navigasyon ve iç kullanım sistemleri de başarılı bir şekilde kullanıldı” ifadelerine yer verildi.

Arktika buzkıran gemisinin sürüş testlerinin ilk etabına geçen perşembe günü başlanmıştı. Nükleer buzkıran gemisinin tüm programının önümüzdeki mayıs ayına kadar tamamlanması ve geminin kullanıma teslim edilmesi bekleniyor.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu’nun (Rosatom) siparişi ile Proje 22220 kapsamında üretilen LK-60Ya Arktika adlı buzkıran gemisinin yanı sıra Baltık Fabrikası’nda aynı projeye ait Sibir ve Ural adlı nükleer buzkıran gemisinin yapımına devam ediliyor. Rosatom ve Baltık Fabrikası geçen ağustosta aynı proje kapsamında ek olarak iki nükleer buzkıranın yapımı ile ilgili kontrat imzaladı.

Dünyanın en büyük ve güçlü nükleer buzkıranları olacak 60 megavat güce sahip LK-60Ya gemileri, Rusya’nın Arktik’teki liderliğini sağlamayı amaçlıyor. Uzunlukları 173.3, enleri 34 metre, ağırlıkları ise 33.5 bin ton olan bu gemiler, Arktik koşullarında 3 metre kalınlığına kadar buz kitlelerini kırarak Rus hidrokarbon kaynaklarını Asya-Pasifik pazarlarına taşıyan gemilere öncülük edecek.