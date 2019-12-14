İskender füze bataryaları göreceli düşmanın saldırısını püskürttü

Batı Askeri Bölge basın dairesinden yapılan açıklamada, İskender füze sistemleri birimlerinin Astrahan bölgesinde düzenlenen tatbikatta göreceli düşmanın saldırısını püskürttüğü belirtildi.

Açıklamada, “Astrahan bölgesindeki poligonda İskender sistemleri ile yapılan tatbikat çerçevesinde askerler, toplu imha silahları kullanan bilinmeyen silahlı ‘düşman’ gruplarının araç konvoyuna yönelik toplu saldırısını püskürtme çalışması icra etti” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre füze savunma sistemlerini koruma grupları ‘saldırganları’ engelledi, ateş edilen ana noktaları imha etti ve rampaları taşıyan araç konvoyunun fırlatma mevzilerine ulaşmasını sağladı.

Açıklamada ayrıca hafta sonuna kadar devam edecek olan tatbikatta bin 200’ün üzerinde askerin, ayrıca yaklaşık 300 silah ve askeri aracın katıldığı ifade edildi.