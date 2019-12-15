ABD savaş gemisi Karadeniz'e girdi

Merkezden yapılan açıklamada, ABD Donanmasına ait USS Ross destroyerinin Karadeniz’in güneybatı kısmına giriş yaptığı, Amerikan savaş gemisine Rus Karadeniz Filosuna ait Vışniy Voloçek küçük füze gemisinin refakat ettiği belirtildi.

Böylelikle Amerikan gemileri bu yıl içinde Karadeniz sularına sekizinci kez girmiş oldu. ABD daha önce güdümlü füze taşıyan USS Porter (DDG 78) destroyerini Karadeniz’e göndermişti.

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi ise Amerikan savaş gemisinin Rus Karadeniz Filosuna bağlı Amiral Essen firkateyni ile Vışniy Voloçek ve Orehovo-Zuyevo küçük füze gemileri tarafından takip edildiğini duyurmuştu.

ABD ordusu Karadeniz'de Montrö Anlaşması ve uluslararası hukuk uyarınca bulunabiliyor. 1936 tarihli Montrö Antlaşması gereği Karadeniz'e kıyısı bulunmayan ülkelerin savaş gemileri burada 21 günden fazla kalamıyorlar.