'Sarmat kıtalararası balistik füzesi yeni nesil hipersonik savaş başlıklarıyla donatılacak'

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Krasnaya Zvezda gazetesine demeç veren Karakayev, "Sarmat sistemi, mevcut savaş başlığı türlerine ek olarak, yeni nesil hipersonik savaş başlıkları da dahil gelişmiş başlıklarla donatılacak" dedi.

Karakayev, bir füze alayı kurulması konusunda çalışmalar yapıldığını belirterek, sistemin özelliklerinin ve tasarımının 3 yılı aşkın bir süredir Rusya'nın önde gelen yüksek askeri öğrenim kurumlarında ders olarak okutulduğunun altını çizdi.

Karakayev, Stratejik Füze Kuvvetleri'nin yeni nesil füze sistemini kullanmaya hazır olduğunu belirtti.

'2020'de 6 kıtalararası balistik füze testi planlanıyor'

Karakayev, Stratejik Füze Kuvvetleri'nin 2020 yılında 6 kıtalararası balistik füze testi gerçekleştirmeyi planlandığını sözlerine ekledi.

Sarmat, füze savunma sistemlerine yakalanmıyor ve hipersonik olanlar da dahil olmak üzere nükleer başlıklar taşıyabiliyor.