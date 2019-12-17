Rusya dünyanın en güçlü toplarından birini test ediyor

Rus silah üreticisi Uralvagonzavod’un bünyesinde faaliyet gösteren Uraltransmaş şirketi, dünyanın en güçlü toplarından biri olarak gösterilen 2S7 Pion tipi obüsün yenilenmiş versiyonu olan 2S7M Malka süper topunun modernizasyonunun yılsonuna kadar tamamlanmış olacağını duyurdu.

Uraltransmaş genel müdürü Dmitriy Semizorov, Sputnik’e demecinde 2S7M Malka topunun modernizasyonunun yılsonuna kadar tamamlanmış olacağını duyurdu, sistemin şu anda atış poligonundaki testlerinin başarıyla sürdüğünü açıkladı.

Semizorov, “Bu yılın aralık ayında topun derin modernizasyon içeren kapsamlı onarımını tamamlıyoruz. İthal parça ikamesi yapıldı ve yeni aygıt sistemleri takıldı. Önümüzdeki yıl içimde bu topçu sistemlerinin seri üretimi için altyapımızı hazırlayacağız” diye konuştu.

Modernize edilen topta daha önce Ukrayna’nın Harkov kentinde üretilen şanzımanın yerine Rus yapımı yeni şanzımanın kullanıldığını, ayrıca eski Ukrayna yapımı motorun da yerli üretim yeni motorla değiştirildiğini vurgulayan yetkili, “Hedef takip sistemlerinde ve aracın kendi korumasında da ithalat ikamesi yapıldı. Şu anca modernize edilen Malka sahada başarıyla test ediliyor” ifadelerini kullandı.

2S7M Malka, 1980’lerde geliştirilen ve halen dünyanın en güçlü toplardan biri olarak gösterilen 2S7 Pion’un modernize edilen versiyonu. 203 milimetre kalibreli mermiler kullanan yeni top sistemi, cephe hattının gerisindeki derin bölgede kalan düşman hedeflerini vurma amacıyla geliştirildi.

Malka’nın en büyük özelliği, nükleer başlıklı mühimmat kullanabilmesi.