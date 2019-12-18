Çin'in ilk yerli uçak gemisi filoya katıldı

Çin’in yurt içinde ürettiği ilk uçak gemisinin donanma filosuna tahsis edildiği açıklandı.
Filodaki ikinci uçak gemisi olan savaş gemisi Şandong'un, ülkenin askeri modernizasyon programı kapsamında atılan önemli bir adım olduğu ifade edildi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin’in yurt içinde üretilen ilk uçak gemisi olan Şandong'un hizmete alınma törenine katıldı.
Çin'deki Şandong eyaletinin adını taşıyan yeni uçak gemisi, Halk Kurtuluş Ordusu Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilerek Hainan eyaletindeki Sanya'da bulunan bir limanda aktif olarak hizmete girdi.
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