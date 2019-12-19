Rusya: Endonezya ile Su-35 kontratının uygulanması 2020’de başlayabilir

Rusya’nın, Endonezya ile Su-35 avcı uçaklarının tedarikiyle ilgili kontratı 2020’de uygulamaya başlamayı planladığı belirtildi.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec’in Uluslararası İşbirliği ve Bölgesel Politika Direktörü Viktor Kladov, Rus medyasına açıklamasında, “Bu kontratın gelen yıl uygulanmaya başlayacağını umuyorum” dedi.

Kontratın uygulanmaya başlaması için Endonezya tarafının bir dizi karar alması gerektiğinin altını çizen Kladov, “Endonezya’da yeni savunma bakanı göreve başladı. Onu uzun zamandır tanıyoruz. Son açıklamalarında bir kez daha bu kontratı hayata geçirme niyetini doğrulaması çok memnuniyet verici” diye açıkladı.

Daha önce Endonezya’nın, Su-35 kontratıyla ilgili Rusya’yla kredi anlaşmasını imzalama niyetinde olduğu bildirilmişti.