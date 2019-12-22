National Interest: Rus topçu sistemleri ABD’deki benzerlerinden üstün

NI, ABD hükümetine bağlı düşünce kuruluşu RAND Corporation uzmanlarına dayandırdığı haberinde ABD’nin kullandığı topçu sistemlerinin özellikleri bakımından benzer tipteki Rus yapımı silahların gerisinde kaldığını belirtti.

2000’li yılların başından itibaren ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) isyancılarla mücadeleye yoğunlaşmaya başladığı belirtilen haberde, Irak ve Afganistan’daki operasyonlarda küçük birliklerin topçu sistemleriyle değil, uçak ve helikopterlerle havadan desteklendiği ifade edildi.

Makaleye göre bu gelişmeler, ABD’li topçuların 11 Eylül 2001 saldırısından önceki döneme göre daha az deneyim kazanmaya başlamasına neden oldu.

RAND Corporation araştırmacılarından John Gordon, sonuç itibarıyla ABD’li topçu birliklerinin verimliliği azalırken, Rus topçu birliklerinin etkisini aynı düzeyde korunduğuna dikkat çekerek, Rus ordusunda güçlü obüslerin, reaktif yaylım ateş sistemlerinin ve balistik füzelerin bulunduğunu vurguladı.

Makaleye göre Rus ordusunda 100 kilometre menzili olan Smerç reaktif yaylım ateş sistemleri ve 400 kilometreye kadar atış yapabilen İskender füze sistemleri kullanılıyor, oysa ABD yapımı 155 milimetrelik Paladin obüsü yaklaşık 32 kilometre menzile sahip.